Международная школа – это творчество и движение вперед

Сегодня в России и странах СНГ в сфере общеобразовательных услуг работает много международных частных учреждений, на которые родителям необходимо обратить внимание. Плюсы международных школ очевидны:

аккредитация ведущими агентствами мира в области образования;

работа по международной общеобразовательной программе;

преподавание и обучение на английском языке, которое осуществляется высококвалифицированными специалистами из зарубежных стран, носителями языка, а также учителями, которые долго работали за границей;

изучение широкого спектра учебных дисциплин;

использование инновационных методов обучения, современной компьютерной техники, мультимедиа;

ведение контроля качества обучения;

осуществление индивидуального подхода к каждому ребенку;

личностный рост и гармоничное развитие;

отличная материально-техническая база, комфортные условия пребывания, качественное экологическое питание, высокоуровневое медицинское наблюдение за учениками.

По окончании обучения дети получают международный сертификат о среднем образовании, признанный во всем мире, и могут продолжить обучение во всех университетах мира без подтверждения определенного уровня знаний. Но самое главное – ученики получают не только академические знания высокого уровня, но и воспитываются как творческие, уверенные в себе люди, готовые применить свои знания в любой сфере жизнедеятельности. «Выходцы» из таких школ прекрасно адаптируются в любой международной среде.

Ярким представителем лучших учебных заведений является Британская международная школа. Для того чтобы обучаться здесь необходимо пройти определенный отбор, подать документы. Важным критерием отбора является соответствие уровня подготовки ребенка его возрасту, желательны начальные навыки владения английским языком. Проверка документов обязательна. Всю подробную информацию можно получить на персональном сайте школы. Можно связаться с администрацией школы по телефонам +7 (495) 426 0311 или +7 (495) 987 4486 и посредством электронной почты.

Посетив нас, вы непременно останетесь довольны качеством нашего образования и индивидуальным подходом к каждому ребенку. У нас дети не только учатся, но и отдыхают: спортивные залы, лаборатории, библиотеки, компьютерные классы – все это для них! Спешите записать ребенка в лучшую международную школу и обеспечить ему блестящие перспективы!