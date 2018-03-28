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МИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей


Добавлено: 28 мар 2018 в 14:14, Категория: Россия
МИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей

Власти Великобритании не заинтересованы в установлении исполнителей по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, это наводит на мысль о причастности к нему спецслужб Соединенного Королевства.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел России, который приводит в среду РИА Новости. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что анализ совокупности всех обстоятельств говорит о незаинтересованности официального Лондона в выяснении подлинных мотивов преступления.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были отравлены британский шпион и его дочь. Великобритания утверждает, что к отравлению их веществом А234 имеет отношение российское государство, однако Москва эти обвинения категорически отрицает.


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Добавлено: 28 мар 2018 в 14:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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