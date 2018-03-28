МВД: Курсант института ФСБ попросил убежище в Украине

Курсант пограничного училища из России Сергей Удовиченко обратился за статусом беженца в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

«На пункт пропуска «Гоптовка» прибыл гражданин РФ 1997 года рождения. Парень заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем. Пограничники установили, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. Гражданин РФ Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России», — сказано в публикации.

По словам Удовиченко, он решил выехать в Украину после президентских выборов в России. Решается вопрос о предоставлении ему статуса беженца.

Ранее сообщалось, что суд признал законным отказ экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили в статусе беженца.

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