На востоке Москвы ограбили отделение «Бинбанка»

Неизвестные в камуфляжной форме ограбили отделение «Бинбанка» на востоке Москвы. Об этом в среду сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичное ГУМВД.

Нападение произошло вечером в среду, в 18:10, по адресу Сокольническая площадь, 9.

Пятеро неизвестных вошли в финансово-кредитную организацию, угрожая предметами, похожими на оружие, похитили денежные средства, после чего скрылись на автомобиле.

Как передает агентство «Москва», у машины, на которой передвигаются грабители, пробито колесо. Она зарегистрирована в Московской области.

Представитель столичного главка МВД Юрий Титов сообщил, что в настоящее время полицейские преследуют автомобиль со злоумышленниками.

По предварительным оценкам, им удалось унести с собой 100 тысяч долларов. Точная сумма материального ущерба выясняется.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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