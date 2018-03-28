Надежда Савченко заявила о желании принять участие в выборах президента Украины (ВИДЕО)

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке террористической атаки на украинский парламент, сделала заявление относительно своего политического будущего.Видео, которое появилось в Сети, уже поспешили “окрестить” предвыборным роликом Надежды Савченко. В частности, нардеп заявила, что “придет время и она станет кандидатом на пост президента Украины”.Напомним, что на сегодняшний день Савченко находится под арестом. В минувшую пятницу Шевченковский суд Киева избрал ей меру пресечения – содержание под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.