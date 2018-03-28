Новые подробности подрыва диверсантов ВСУ под Донецком; силовики атакуют в Донбассе – хроника ДНР и ЛНР

Показать меню
Актуально
Сапёры Кызыла на полигоне «Кара-Хаак» отработали огневой способ взрывания - 10:49 Сапёры Кызыла на полигоне «Кара-Хаак» отработали огневой способ взрывания «Отличный стартап», — посольство РФ об идее присоединить Британию к России - 10:51 «Отличный стартап», — посольство РФ об идее присоединить Британию к России В Москве анонсировали приезд главы МИД КНДР - 10:56 В Москве анонсировали приезд главы МИД КНДР Установлена генетическая причина смертельной болезни бультерьеров - 10:56 Установлена генетическая причина смертельной болезни бультерьеров Отсутствие Тулеева на месте трагедии в Кемерово объяснили просьбой МЧС - 10:57 Отсутствие Тулеева на месте трагедии в Кемерово объяснили просьбой МЧС В сгоревшем ТЦ в Кемерово рухнула крыша - 10:57 В сгоревшем ТЦ в Кемерово рухнула крыша Задержан глава поставившей сигнализацию в «Зимнюю вишню» фирмы - 10:57 Задержан глава поставившей сигнализацию в «Зимнюю вишню» фирмы «Открытая Россия» решила переключиться на «поддержку протеста» - 10:58 «Открытая Россия» решила переключиться на «поддержку протеста» Климкин: Украинцы и белорусы были этническим ядром Киевской Руси - 11:14 Климкин: Украинцы и белорусы были этническим ядром Киевской Руси Москва пообещала Лондону "сюрприз" - 11:21 Москва пообещала Лондону Что стало причиной пожара в Кемерово: ответ российского омбудсмена - 11:28 Что стало причиной пожара в Кемерово: ответ российского омбудсмена Mitsubishi Motors поставит партию электромобилей для правительства Коста-Рики - 11:35 Mitsubishi Motors поставит партию электромобилей для правительства Коста-Рики Кручинин считает 7-й матч с "Салаватом" самым важным в карьере на данный момент - 11:44 Кручинин считает 7-й матч с Россия – «дойная корова» Запада - 11:49 Россия – «дойная корова» Запада Более 2100 механиков-водителей танков и БМП, обучающихся в учебных центрах ВВО, - 11:56 Более 2100 механиков-водителей танков и БМП, обучающихся в учебных центрах ВВО, выполнят 100-километровый марш Глава МЧС сообщил о 64 погибших при пожаре в «Зимней вишне» - 11:59 Глава МЧС сообщил о 64 погибших при пожаре в «Зимней вишне» Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 56 - 11:59 Число погибших при пожаре в Кемерово возросло до 56
» » Новые подробности подрыва диверсантов ВСУ под Донецком; силовики атакуют в Донбассе – хроника ДНР и ЛНР

Новые подробности подрыва диверсантов ВСУ под Донецком; силовики атакуют в Донбассе – хроника ДНР и ЛНР


Добавлено: 28 мар 2018 в 09:37, Категория: Общество
Новые подробности подрыва диверсантов ВСУ под Донецком; силовики атакуют в Донбассе – хроника ДНР и ЛНР

Донбасс, последние новости сегодня – 28 марта. В ДНР сообщили о новых данных по неудачной попытке прорыва диверсантов из 57-й бригады ВСУ в ночь на 25 марта. Ранее сообщалось о том, что группа украинских разведчиков подошла к позициям армии ДНР, однако попала на минное поле. По последним данным, пятеро человек погибли, трое получили ранения.

Как сообщил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин о неудачной спецоперации силовиков в украинском командовании узнали только из сообщения оперативного командования ДНР. В связи с этим в бригаду была в срочном порядке направлена комиссия из штаба так называемой АТО с целью проведения разбирательства по факту ни с кем несогласованной операции на заведомо провальный выход группы, после которого последовало большое количество жертв.

ДНР, последние новости – 28 марта. Украинские силовики накануне вечером открыли массированный огонь по пригороду Горловки – поселку Зайцево. Об этом сообщил журналистам и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

В сообщении говорится о том, что ВСУ более двух часов вели артиллерийский огонь по поселку, шел стрелковый бой. Со слов Приходько, имеются попадания в дома.


Материалы по теме:

«Невидимая сила» атаковала ВСУ: серьезные потери и паника среди силовиков - хроника ДНР и ЛНР
ДНР: попытка прорыва ВСУ под Донецком завершилась трагически
Басурин: ВСУ применили огнеметы при попытке прорыва обороны ДНР под Ясиноватой
ДНР новости: засада морпехов ВСУ привела к неожиданным результатам; итоги атак силовиков под Донецком озвучили в Минобороны ДНР
Добавлено: 28 мар 2018 в 09:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
МЧС: Пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

МЧС: Пожарных в кемеровский ТЦ вызвали слишком поздно

В Канаде узаконили героин для наркоманов

В Канаде узаконили героин для наркоманов

Сутки в АТО: 47 обстрелов, потерь нет

Сутки в АТО: 47 обстрелов, потерь нет

Лена Хромина с ужасом вспоминает, как ее избил Саймон Марданшин

Лена Хромина с ужасом вспоминает, как ее избил Саймон Марданшин

Новости России
еще новости
Российские дипломаты покидают Украину

Российские дипломаты покидают Украину

Пропавших без вести при пожаре в Кемерове нет - МЧС

Пропавших без вести при пожаре в Кемерове нет - МЧС

В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

В Новосибирской области закрыли все ледовые переправы

Акция в память о жертвах в Кемерове началась на Манежной площади

Акция в память о жертвах в Кемерове началась на Манежной площади

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Бейонсе и Джей-Зи стали почетными гостями на дне рождения Биг Шона

Бейонсе и Джей-Зи стали почетными гостями на дне рождения Биг Шона

Алена Савкина утверждает, что Ольга Рапунцель ей завидует

Алена Савкина утверждает, что Ольга Рапунцель ей завидует

Самбурская не пощадила Навального за пиар на трагедии в Кемерово

Самбурская не пощадила Навального за пиар на трагедии в Кемерово

Жизель Бундхен рассказала о гардеробе своего мужа Тома Брэди, семейных традициях и любимом десерте

Жизель Бундхен рассказала о гардеробе своего мужа Тома Брэди, семейных традициях и любимом десерте

Новости политики
еще новости
Джеймс Мэттис озвучил

Джеймс Мэттис озвучил "причину отравления" Скрипаля

Цифровой концлагерь: Бедных родителей ждет новая база данных и «семейные портреты»

Цифровой концлагерь: Бедных родителей ждет новая база данных и «семейные портреты»

Нафтогаз

Нафтогаз" прокомментировал решение ФРГ по "Северному потоку-2"

Премьер Новой Зеландии не нашла шпионов в российском посольстве и обещала Британии наказать РФ по-другому

Премьер Новой Зеландии не нашла шпионов в российском посольстве и обещала Британии наказать РФ по-другому

Новости экономики
еще новости
5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов

5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов

Площадка TokenGo использующая криптовалюту

Площадка TokenGo использующая криптовалюту

Фондовый рынок России рухнул после массовой высылки дипломатов

Фондовый рынок России рухнул после массовой высылки дипломатов

Власти Британии начали охоту за капиталом российских олигархов

Власти Британии начали охоту за капиталом российских олигархов

Новости общества
еще новости
В России 30 регионов пострадают от урагана

В России 30 регионов пострадают от урагана

Новые подробности подрыва диверсантов ВСУ под Донецком; силовики атакуют в Донбассе – хроника ДНР и ЛНР

Новые подробности подрыва диверсантов ВСУ под Донецком; силовики атакуют в Донбассе – хроника ДНР и ЛНР

В Санкт-Петербурге произошло частичное обрушение здания «Ленфильма»

В Санкт-Петербурге произошло частичное обрушение здания «Ленфильма»

Истребители Тихоокеанского флота впервые отработали отражение атаки средств воздушного нападения условного противника в Арктике

Истребители Тихоокеанского флота впервые отработали отражение атаки средств воздушного нападения условного противника в Арктике

Происшествия
еще новости
В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло

Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло

Кемерово, пожар в ТК

Кемерово, пожар в ТК "Зимняя вишня": без вести пропали 17 человек

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Новости Украины
еще новости
«Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ

«Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ

«Отдаст Донбасс»: Тымчук рассказал, чего ждать от нового срока Путина

«Отдаст Донбасс»: Тымчук рассказал, чего ждать от нового срока Путина

Между Газпромом и Нафтогазом начались переговоры о расторжении контрактов

Между Газпромом и Нафтогазом начались переговоры о расторжении контрактов

Лавров заявил, что Россия не будет прощать «хамства» Западу

Лавров заявил, что Россия не будет прощать «хамства» Западу

Мировые новости
еще новости
Ученые: длительное применение антибиотиков чревато скорой смертью

Ученые: длительное применение антибиотиков чревато скорой смертью

Россию сравнили с контактным зоопарком

Россию сравнили с контактным зоопарком

NASA возобновит изучение льдов 

NASA возобновит изучение льдов 

Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой

Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой




Лента новостей
Новые подробности подрыва диверсантов ВСУ под Донецком; силовики атакуют в Донбассе – хроника ДНР и - 09:37 Новые подробности подрыва диверсантов ВСУ под Донецком; силовики атакуют в Донбассе – хроника ДНР и ЛНРЦифровой концлагерь: Бедных родителей ждет новая база данных и «семейные портреты» - 09:30 Цифровой концлагерь: Бедных родителей ждет новая база данных и «семейные портреты»Нафтогаз" прокомментировал решение ФРГ по "Северному потоку-2" - 09:23 НафтогазРоссиянки Макарова и Веснина вышли в полуфинал теннисного турнира в Майами в парах - 08:58 Россиянки Макарова и Веснина вышли в полуфинал теннисного турнира в Майами в парахВ Кемерово прощаются с погибшими в пожаре - 08:35 В Кемерово прощаются с погибшими в пожареВ Новосибирской области закрыли все ледовые переправы - 08:21 В Новосибирской области закрыли все ледовые переправыЗащитник "Шахтера" признан самым полезным футболистом сборной Украины в матче с Японией - 08:16 Защитник В Санкт-Петербурге произошло частичное обрушение здания «Ленфильма» - 08:09 В Санкт-Петербурге произошло частичное обрушение здания «Ленфильма»Истребители Тихоокеанского флота впервые отработали отражение атаки средств воздушного нападения - 08:07 Истребители Тихоокеанского флота впервые отработали отражение атаки средств воздушного нападения условного противника в АрктикеСборная Испании по футболу разгромила команду Аргентины в товарищеском матче - 07:44 Сборная Испании по футболу разгромила команду Аргентины в товарищеском матчеКим Чен Ын в гостях у товарища Си: подробности первого зарубежного визита главы КНДР - 07:35 Ким Чен Ын в гостях у товарища Си: подробности первого зарубежного визита главы КНДРАлена Савкина утверждает, что Ольга Рапунцель ей завидует - 07:28 Алена Савкина утверждает, что Ольга Рапунцель ей завидуетПавел Глоба сделал прогноз на апрель 2018 года: успех ждет три знака Зодиака - 06:57 Павел Глоба сделал прогноз на апрель 2018 года: успех ждет три знака ЗодиакаУченые: длительное применение антибиотиков чревато скорой смертью - 06:49 Ученые: длительное применение антибиотиков чревато скорой смертью
Последние новости
Обследование показало хорошую динамику восстановления у защитника ФК "Спартак" Джикии - 10:42 Обследование показало хорошую динамику восстановления у защитника ФК Джеймс Мэттис озвучил "причину отравления" Скрипаля - 10:30 Джеймс Мэттис озвучил ГПУ: Обнаруженная под Житомиром техника – не военная - 10:23 ГПУ: Обнаруженная под Житомиром техника – не военная Опубликованы шпионские фотографии обновленного Mitsubishi L200 - 10:21 Опубликованы шпионские фотографии обновленного Mitsubishi L200 Мемория. Максим Горький - 10:17 Мемория. Максим Горький Госдеп посоветовал России сознаться в отравлении Скрипаля - 10:16 Госдеп посоветовал России сознаться в отравлении Скрипаля ЦБ РФ предложил разделить с банкирами затраты на санацию - 10:16 ЦБ РФ предложил разделить с банкирами затраты на санацию В Кемерово начались акции памяти погибших при пожаре в ТЦ - 10:16 В Кемерово начались акции памяти погибших при пожаре в ТЦ Ким Чен Ын заявил о готовности к ядерному разоружению - 10:16 Ким Чен Ын заявил о готовности к ядерному разоружению Люксембург отозвал посла из Москвы для консультаций - 10:15 Люксембург отозвал посла из Москвы для консультаций Российские дипломаты покидают Украину - 10:03 Российские дипломаты покидают Украину В России 30 регионов пострадают от урагана - 09:59 В России 30 регионов пострадают от урагана Пропавших без вести при пожаре в Кемерове нет - МЧС - 09:51 Пропавших без вести при пожаре в Кемерове нет - МЧС
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"