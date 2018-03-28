Новые подробности подрыва диверсантов ВСУ под Донецком; силовики атакуют в Донбассе – хроника ДНР и ЛНР

Донбасс, последние новости сегодня – 28 марта. В ДНР сообщили о новых данных по неудачной попытке прорыва диверсантов из 57-й бригады ВСУ в ночь на 25 марта. Ранее сообщалось о том, что группа украинских разведчиков подошла к позициям армии ДНР, однако попала на минное поле. По последним данным, пятеро человек погибли, трое получили ранения.

Как сообщил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин о неудачной спецоперации силовиков в украинском командовании узнали только из сообщения оперативного командования ДНР. В связи с этим в бригаду была в срочном порядке направлена комиссия из штаба так называемой АТО с целью проведения разбирательства по факту ни с кем несогласованной операции на заведомо провальный выход группы, после которого последовало большое количество жертв.

ДНР, последние новости – 28 марта. Украинские силовики накануне вечером открыли массированный огонь по пригороду Горловки – поселку Зайцево. Об этом сообщил журналистам и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

В сообщении говорится о том, что ВСУ более двух часов вели артиллерийский огонь по поселку, шел стрелковый бой. Со слов Приходько, имеются попадания в дома.