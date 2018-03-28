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Обнародовано первое фото российского ударного дрона «Орион»


Добавлено: 28 мар 2018 в 10:49, Категория: Политика
Обнародовано первое фото российского ударного дрона «Орион»

Петербургская компания «Кронштадт» опубликовала первую фотографию перспективного ударного беспилотного летательного аппарата «Орион» собственной разработки.

На протяжении последних нескольких лет как в России, так и за рубежом ведётся активная разработка ударных беспилотников. Такие аппараты позволяют военным с высокой точностью наносить удары по позициям противника, не подвергая риску пилотов и заодно снижая расходы на вооружение. Петербургская компания «Кронштадт» ведёт разработку беспилотного аппарата в рамках программы под названием «Иноходец» с октября 2011 года.

Максимальная взлётная масса перспективного дрона «Орион» составляет 1200 килограммов, продолжительность полёта — более суток, а предельная высота — порядка восьми километров. Ударный беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 300 килограммов. На снимке «Кронштадта» запечатлён беспилотник с бортовым номером 01.

Планер петербургского дрона почти целиком выполнен из композиционных материалов, но другие подробности об аппарате пока не сообщаются. Компания «Кронштадт» заодно занимается конструированием и экспортной версии беспилотника под названием «Орион-Э». Дальность его полёта составит 300 километров, при этом он сможет нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов.

https://www.popmech.ru/weapon/news-416152-pervoe-foto-novogo-rossiyskogo-udarnogo-drona/


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Добавлено: 28 мар 2018 в 10:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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