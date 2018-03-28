Обследование показало хорошую динамику восстановления у защитника ФК "Спартак" Джикии

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Травмированный защитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Георгий Джикия прошел плановое обследование, которое показало хорошую динамику восстановления, сообщается на сайте "красно-белых".

Джикия травмировал передние крестообразные связки левого колена на январском тренировочном сборе "Спартака" во время одного из товарищеских матчей. Ранее врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что игрок не успеет набрать достаточные кондиции, чтобы выступить на чемпионате мира 2018 года.

"Обследование показало хорошую динамику восстановления. Кроме того, согласован дальнейший план реабилитации защитника", - говорится в сообщении "Спартака".

Также сообщается, что в одной из клиник Рима осмотр прошел полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе, повредивший 24 марта переднюю крестообразную связку правого колена в товарищеском матче за сборную Грузии.

В среду грузинскому полузащитнику будет сделана операция.