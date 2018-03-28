Опубликованы шпионские фотографии обновленного Mitsubishi L200

Автохолдинг Mitsubishi ведет подготовку к премьере обновленного варианта пикапа Triton, который в России известен под названием L200.В интернете уже опубликованы первые шпионские фотографии нового автомобиля. На фотоснимках видно, что «передок» грузовичка прикрыт камуфляжной пленкой, однако он не скрывает новую стилистику бренда, в которой уж выполнены кроссовер Eclipse Cross и кросс-вэн Xpander.Не бездействуют и независимые художники. Они решили показать, как будет выглядеть рестайлинговый пикап. По мнению дизайнеров, автомобиль оснастят двухуровневой головной оптикой, X-образной решеткой радиатора, капотом с рельефными выштамповками и пластиковой накладкой на переднем бампере.Вот под капотом грузового внедорожника будет стоять прежний 2,4-литровый силовой агрегат с отдачей 181 л.с. Сочетается с ним 6-скоростная механическая коробка передач или автомат на 5 ступеней. Привод будет полный Super Select 4WD-II с четырьмя режимами работы.