Отключение воды в Киеве: названы дата и районы

В Киеве в пятницу и субботу (30 и 31 марта) в Киеве в некоторых районах города частично ограничат подачу воды в жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на «Киевводоканал».

Водоснабжение будет частично ограничено с 10 часов утра 30 марта по 7 часов утра 31 марта. Такие меры связаны с отключением насосной водопроводной станции «Крутогорная» для замены аварийной запорной арматуры.

При отключении в Голосеевском, Святошинском и Соломенском районе давление в водопроводных сетях снизится до значений пожарного минимума.