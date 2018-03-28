Памела Андерсон поужинала вместе с сыном Брэндоном в Западном Голливуде

Памела Андерсон с сыном Брэндоном

50-летняя Памела Андерсон и ее 21-летний сын Брэндон Ли были замечены в одном из ресторанов Западного Голливуда, куда приехали поужинать вдвоем. Папарацци не упустили из виду знаменитостей, которых было трудно не заметить. Брэндон, делающий успехи в модельном бизнесе, пришел на встречу с мамой в ярко-красной шелковой рубашке и черных брюках, а Памела выбрала однотонный образ, надев черное платье на бретелях, перчатки и туфли.

Покидая ресторан, Брэндон вышел из дверей первым и подал маме руку, чтобы помочь спуститься по ступеням. Последнее время актриса и ее сын особо поддерживают друг друга, и повод убедиться в этом представился в начале марта.

Памела Андерсон с сыном Брэндоном

Напомним, Андерсон вступилась за сына в его конфликте с отцом, 55-летнем музыкантом Томми Ли. О драке двух мужчин пресса сообщала ранее.

Мой сын испугался за свою жизнь и действовал в целях самообороны. Никто не может даже представить, сколько разочарований этот человек (Томми Ли – прим.ред.) принес нашей семье. Он болен. Его действия отчаянны и унизительны – это катастрофа, выходящаяся из-под контроля. Он не ведет себя как отец, но в этом нет ничего нового… Алкоголизм – дьявол,– написала Памела в открытом письме.