Памела Андерсон сходила в ресторан вместе с сыном после его драки с отцом

50-летняя Памела Андерсон сходила в ресторан в Западном Голливуде вместе с 21-летним сыном Брэндоном Ли. Брэндон пришел на встречу с мамой в ярко-красной шелковой рубашке и черных брюках, а Памела выбрала однотонный образ, надев черное платье на бретелях, перчатки и туфли.



Выходя из ресторана Брэндон подал руку матери, когда та спускалась по ступеням. В последнее время сын и мать поддерживают друг друга во всем. Так и после скандала с отцом, Памела защитила своего сына. Недавно драка Томми Ли и Брэндона стала главной новостью в СМИ. Пользователи социальных сетей, куда Ли выкладывал подтверждения случившегося и свои комментарии, обсуждали причины происшествия и способы примирить семью. 50-летняя Памела Андерсон также решила не молчать и поделилась своими мыслями о конфликте.

Актриса опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором подробно рассказала о проблемах в отношениях с экс-супругом, которые могли стать причиной такого поведения. Андерсон считает, что ее 21-летний сын Брэндон Ли лишь хотел помочь отцу.



«Мой сын испугался за свою жизнь и действовал из соображений самообороны. Никто не может даже представить, сколько разочарований этот человек (Томми Ли – прим.ред.) принес нашей семье. Он болен. Его действия отчаянны и унизительны – это катастрофа, выводящаяся из-под контроля. Он не ведет себя как отец, но в этом нет ничего нового… Алкоголизм – дьявол,» – написала актриса.

На страницах зарубежного портала TMZ появился ответ Томми Ли своей бывшей супруге, в котором тот опроверг пристрастие к алкоголю. «Я когда-нибудь причинял боль своим сыновьям в состоянии алкогольного опьянения? Нет. Моя невеста почти не пьет. Мы не употребляем тяжелые наркотики. Я счастливый и веселый парень. Постоянно шучу, а люди не понимают моих шуток. Хотел получить от сына извинения,» – ответил барабанщик рок-группы Motley Crue.

Томми рассказал, что Брэндона разозлили его комментарии в прессе о прошлых отношениях с Памелой Андерсон. Полиция расследует инцидент, но обвинения пока никому не предъявлены.