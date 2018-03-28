Памела Андерсон сходила в ресторан вместе с сыном после его драки с отцом

Показать меню
Актуально
Судно под российским флагом было задержано на Украине - 14:23 Судно под российским флагом было задержано на Украине С РПГ наперевес: ВСУ готовятся к штурму Донбасса (ФОТО) - 14:37 С РПГ наперевес: ВСУ готовятся к штурму Донбасса (ФОТО) В Кемеровской области объявлен трехдневный траур - 14:50 В Кемеровской области объявлен трехдневный траур В сети появилась видеозапись начала пожара в «Зимней вишне» - 14:51 В сети появилась видеозапись начала пожара в «Зимней вишне» Тулеев потребовал от хозяев «Зимней вишни» денег для семей жертв пожара - 14:51 Тулеев потребовал от хозяев «Зимней вишни» денег для семей жертв пожара Помощник Мавроди связал его смерть с хроническими болезнями - 14:52 Помощник Мавроди связал его смерть с хроническими болезнями Охранника «Зимней вишни» заподозрили в отключении пожарной сигнализации - 14:52 Охранника «Зимней вишни» заподозрили в отключении пожарной сигнализации Геномы большинства волков хранят свидетельства скрещиваний с домашними собаками - 14:52 Геномы большинства волков хранят свидетельства скрещиваний с домашними собаками Британцам не возбраняется купаться в водоемах Калининграда во время ЧМ-2018 - 14:56 Британцам не возбраняется купаться в водоемах Калининграда во время ЧМ-2018 Пирамида рухнула: скончался основатель МММ Сергей Мавроди - 14:58 Пирамида рухнула: скончался основатель МММ Сергей Мавроди Появилось видео начала пожара в Кемерово - 15:14 Появилось видео начала пожара в Кемерово Семейный праздник: Иванка Трамп и Джаред Кушнер отметили день рождения младшего - 15:42 Семейный праздник: Иванка Трамп и Джаред Кушнер отметили день рождения младшего сына Глупость и абсурд: Песков прокомментировал слухи о запрете плохих новостей из - 15:43 Глупость и абсурд: Песков прокомментировал слухи о запрете плохих новостей из Кемерово В Забайкалье состоялся сбор руководящего состава общевойсковых объединений и - 15:51 В Забайкалье состоялся сбор руководящего состава общевойсковых объединений и воинских частей ВВО Как помочь пострадавшим в Кемерове - 16:00 Как помочь пострадавшим в Кемерове Росавтодор обновил правила ремонта дорог - 16:09 Росавтодор обновил правила ремонта дорог
» » Памела Андерсон сходила в ресторан вместе с сыном после его драки с отцом

Памела Андерсон сходила в ресторан вместе с сыном после его драки с отцом


Добавлено: 28 мар 2018 в 12:44, Категория: Шоу-бизнес
Памела Андерсон сходила в ресторан вместе с сыном после его драки с отцом

50-летняя Памела Андерсон сходила в ресторан в Западном Голливуде вместе с 21-летним сыном Брэндоном Ли. Брэндон пришел на встречу с мамой в ярко-красной шелковой рубашке и черных брюках, а Памела выбрала однотонный образ, надев черное платье на бретелях, перчатки и туфли.

Выходя из ресторана Брэндон подал руку матери, когда та спускалась по ступеням. В последнее время сын и мать поддерживают друг друга во всем. Так и после скандала с отцом, Памела защитила своего сына. Недавно драка Томми Ли и Брэндона стала главной новостью в СМИ. Пользователи социальных сетей, куда Ли выкладывал подтверждения случившегося и свои комментарии, обсуждали причины происшествия и способы примирить семью. 50-летняя Памела Андерсон также решила не молчать и поделилась своими мыслями о конфликте.

Актриса опубликовала на своем сайте открытое письмо, в котором подробно рассказала о проблемах в отношениях с экс-супругом, которые могли стать причиной такого поведения. Андерсон считает, что ее 21-летний сын Брэндон Ли лишь хотел помочь отцу.


«Мой сын испугался за свою жизнь и действовал из соображений самообороны. Никто не может даже представить, сколько разочарований этот человек (Томми Ли – прим.ред.) принес нашей семье. Он болен. Его действия отчаянны и унизительны – это катастрофа, выводящаяся из-под контроля. Он не ведет себя как отец, но в этом нет ничего нового… Алкоголизм – дьявол,» – написала актриса.

На страницах зарубежного портала TMZ появился ответ Томми Ли своей бывшей супруге, в котором тот опроверг пристрастие к алкоголю. «Я когда-нибудь причинял боль своим сыновьям в состоянии алкогольного опьянения? Нет. Моя невеста почти не пьет. Мы не употребляем тяжелые наркотики. Я счастливый и веселый парень. Постоянно шучу, а люди не понимают моих шуток. Хотел получить от сына извинения,» – ответил барабанщик рок-группы Motley Crue.

Томми рассказал, что Брэндона разозлили его комментарии в прессе о прошлых отношениях с Памелой Андерсон. Полиция расследует инцидент, но обвинения пока никому не предъявлены.


Материалы по теме:

Памела Андерсон поужинала вместе с сыном Брэндоном в Западном Голливуде
Памела Андерсон поддержала сына после его драки с отцом Томми Ли
Памела Андерсон эмоционально прокомментировала драку своего сына Брэндона и бывшего мужа Томми Ли
Памела Андерсон потеряла любимого пса и решила стать политиком
Добавлено: 28 мар 2018 в 12:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Командующий Объединенных сил Наев рассказал, сколько еще будет продолжаться АТО на Донбассе

Командующий Объединенных сил Наев рассказал, сколько еще будет продолжаться АТО на Донбассе

Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями

Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями

Болельщики сборной России крупно победили французов в футбольном матче

Болельщики сборной России крупно победили французов в футбольном матче

Массаж – путь к здоровью

Массаж – путь к здоровью

Новости России
еще новости
МИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей

МИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей

Коммунальные службы Москвы подготовились к весеннему паводку

Коммунальные службы Москвы подготовились к весеннему паводку

Российские дипломаты покидают Украину

Российские дипломаты покидают Украину

Пропавших без вести при пожаре в Кемерове нет - МЧС

Пропавших без вести при пожаре в Кемерове нет - МЧС

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с русской теннисисткой, похожей на Анну Курникову

Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с русской теннисисткой, похожей на Анну Курникову

Марго Овсянниковой кажется подозрительным поведение Романа Гриценко

Марго Овсянниковой кажется подозрительным поведение Романа Гриценко

Жизель Бундхен в апрельском номере журнала WSJ

Жизель Бундхен в апрельском номере журнала WSJ

Памела Андерсон сходила в ресторан вместе с сыном после его драки с отцом

Памела Андерсон сходила в ресторан вместе с сыном после его драки с отцом

Новости политики
еще новости
Татьяна Пищева о воздействии политических событий на поведение обычного человека

Татьяна Пищева о воздействии политических событий на поведение обычного человека

Российский военный попросил политического убежища в Украине

Российский военный попросил политического убежища в Украине

Обнародовано первое фото российского ударного дрона «Орион»

Обнародовано первое фото российского ударного дрона «Орион»

Джеймс Мэттис озвучил

Джеймс Мэттис озвучил "причину отравления" Скрипаля

Новости экономики
еще новости
5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов

5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов

Площадка TokenGo использующая криптовалюту

Площадка TokenGo использующая криптовалюту

Фондовый рынок России рухнул после массовой высылки дипломатов

Фондовый рынок России рухнул после массовой высылки дипломатов

Власти Британии начали охоту за капиталом российских олигархов

Власти Британии начали охоту за капиталом российских олигархов

Новости общества
еще новости
Скончался известный конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников

Скончался известный конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников

В Казанском танковом училище прошел семинар музейного сообщества Татарстана

В Казанском танковом училище прошел семинар музейного сообщества Татарстана

В Приамурском объединении ВВО состоялся конкурс «Армейский запас»

В Приамурском объединении ВВО состоялся конкурс «Армейский запас»

«Кемеровский ад»: объявились родственники «неучтенных жертв» пожара

«Кемеровский ад»: объявились родственники «неучтенных жертв» пожара

Происшествия
еще новости
В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло

Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло

Кемерово, пожар в ТК

Кемерово, пожар в ТК "Зимняя вишня": без вести пропали 17 человек

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Новости Украины
еще новости
Боевики активно бьют по украинским позициям: карта АТО

Боевики активно бьют по украинским позициям: карта АТО

Хуг сообщил, где нужно открыть новые пункты пропуска в Донбассе

Хуг сообщил, где нужно открыть новые пункты пропуска в Донбассе

«Российские элементы отступили»: Мэттис рассказал о столкновении США с РФ

«Российские элементы отступили»: Мэттис рассказал о столкновении США с РФ

ГПСУ: курсант российской погранслужбы попросил убежище в Украине

ГПСУ: курсант российской погранслужбы попросил убежище в Украине

Мировые новости
еще новости
Россия открыто применила оружие массового уничтожения

Россия открыто применила оружие массового уничтожения

Ученые: длительное применение антибиотиков чревато скорой смертью

Ученые: длительное применение антибиотиков чревато скорой смертью

Россию сравнили с контактным зоопарком

Россию сравнили с контактным зоопарком

NASA возобновит изучение льдов 

NASA возобновит изучение льдов 




Лента новостей
Кемеровский вице-губернатор Зеленин снят с поста - 13:20 Кемеровский вице-губернатор Зеленин снят с постаКремль расценил действия западных стран по делу Скрипаля как квазисолидарность - 13:20 Кремль расценил действия западных стран по делу Скрипаля как квазисолидарностьХуг сообщил, где нужно открыть новые пункты пропуска в Донбассе - 13:16 Хуг сообщил, где нужно открыть новые пункты пропуска в ДонбассеНейросеть предскажет вероятность смерти по данным фитнес-трекера - 13:03 Нейросеть предскажет вероятность смерти по данным фитнес-трекераВ Госдуме отклонили закон о регистрации в соцсетях по паспорту - 13:03 В Госдуме отклонили закон о регистрации в соцсетях по паспортуСКР завел дело на украинского пранкера - 13:02 СКР завел дело на украинского пранкера«Лукойл» впервые стал вторым в российском рейтинге капитализации - 13:02 «Лукойл» впервые стал вторым в российском рейтинге капитализацииТулеев заявил о попытках «стравить» людей после пожара в Кемерово - 13:02 Тулеев заявил о попытках «стравить» людей после пожара в КемеровоКремль оказался комментировать действия кемеровских властей - 13:01 Кремль оказался комментировать действия кемеровских властейМВД: Курсант института ФСБ попросил убежище в Украине - 13:00 МВД: Курсант института ФСБ попросил убежище в УкраинеМарго Овсянниковой кажется подозрительным поведение Романа Гриценко - 12:58 Марго Овсянниковой кажется подозрительным поведение Романа ГриценкоЖизель Бундхен в апрельском номере журнала WSJ - 12:44 Жизель Бундхен в апрельском номере журнала WSJПамела Андерсон сходила в ресторан вместе с сыном после его драки с отцом - 12:44 Памела Андерсон сходила в ресторан вместе с сыном после его драки с отцомВ Приамурском объединении ВВО состоялся конкурс «Армейский запас» - 12:16 В Приамурском объединении ВВО состоялся конкурс «Армейский запас»
Последние новости
МИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей - 14:14 МИД РФ подозревает британские спецслужбы в причастности к отравлению Скрипалей Тулеев: В Кемерово были попытки стравить людей - 14:09 Тулеев: В Кемерово были попытки стравить людей Боевики активно бьют по украинским позициям: карта АТО - 14:07 Боевики активно бьют по украинским позициям: карта АТО Скончался известный конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников - 14:03 Скончался известный конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников В Казанском танковом училище прошел семинар музейного сообщества Татарстана - 14:00 В Казанском танковом училище прошел семинар музейного сообщества Татарстана Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с русской теннисисткой, похожей на Анну Курникову - 13:58 Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с русской теннисисткой, похожей на Анну Курникову Татьяна Пищева о воздействии политических событий на поведение обычного человека - 13:56 Татьяна Пищева о воздействии политических событий на поведение обычного человека Российский военный попросил политического убежища в Украине - 13:42 Российский военный попросил политического убежища в Украине КХЛ утвердила предельные размеры и состав потолка зарплат для клубов - 13:28 КХЛ утвердила предельные размеры и состав потолка зарплат для клубов Работали минометы, гранатометы и артиллерия: ВСУ срывают перемирие на Донбассе (+ФОТО) - 13:23 Работали минометы, гранатометы и артиллерия: ВСУ срывают перемирие на Донбассе (+ФОТО) Власти Кузбасса назвали митинг в Кемерово «подогретым» - 13:21 Власти Кузбасса назвали митинг в Кемерово «подогретым» Спустя более века после открытия ученые выяснили механизм важной химической реакции - 13:21 Спустя более века после открытия ученые выяснили механизм важной химической реакции СМИ заполучили британские «доказательства» против России - 13:21 СМИ заполучили британские «доказательства» против России
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"