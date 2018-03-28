Павел Глоба сделал прогноз на апрель 2018 года: успех ждет три знака Зодиака

Российский астролог Павел Глоба сделал прогноз на апрель для всех знаков Зодиака. Согласно предсказанию астролога, второй месяц весны окажется успешным для представителей огненной стихии.

Фортуна в апреле будет благосклонна к Овнам, Львам и Стрельцам. Овна ждут глобальные перемены в жизни, Лев столкнется с коварством партнеров, но выйдет победителем из ситуации и обретет бесценный опыт, а Стрельца закружит водоворот позитивных событий.

Представителям земной стихии в апреле придется засучить рукава, их ждет много работы. На Козерогов свалится куча дел, Тельцам следует сосредоточиться на основном замысле и не отвлекаться на бытовые мелочи, кроме этого, нужно избегать необдуманных трат. Деву ждет успех в любви, можно смело отправляться на поиски второй половинки.

В жизни воздушных знаков произойдут перемены к лучшему. Весы смогут расслабиться, к ним придет долгожданное спокойствие, интриги и сплетни вокруг них исчезнут, а желания начнут исполняться. Водолеям судьба преподнесет испытания, которые подарят незабываемые впечатления. Близнецов ждут хлопоты, им стоит проявить рассудительность и благоразумие.

Предстоит серьезно за себя взяться в следующем месяце представителям водной стихии. Ракам необходимо внести серьезные изменения в свой образ жизни. Не нужно бояться новых начинаний и тогда в будущем вас ждет покорение высоких вершин. Перед Скорпионами откроются новые возможности, им предстоит решать, воспользоваться этими перспективами или оставить все как есть. Рыб ждет не простой период, возможны трудности в семье и на работе. Астролог советует принимать ответственные решения и не пускать жизнь на самотек.