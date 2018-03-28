Под надзором ЧВК «Вагнер»: российские добровольцы выводят боевиков из Восточной Гуты

Бойцы ЧВК «Вагнер» следят за тем, как боевики покидают окрестности Дамаска.

Информационный портал Bousla опубликовал фотографии из Восточной Гуты, где в настоящий момент боевики террористического альянса покидают город Арбин. Организацией вывода войск, по словам арабских СМИ, занимаются сирийская армия и «российские военные специалисты». Как оказалось, этими самыми «специалистами» оказались российские добровольцы из частной военной компании «Вагнер».

На обнародованных фотографиях невозможно определить лица. Однако специалисты агентства «Регнум» детально изучили экипировку российских бойцов и смогли идентифицировать их принадлежность к ЧВК. В первую очередь, в глаза бросились камуфляжные костюмы «Горка» расцветки «Марпат» и продовольственные сумки, произведенные в центре «Спецоснащение». А самое интересно, что на подсумке одного из бойцов имеется позывной его владельца.

«На подсумке одного из добровольцев на одной из фото можно заметить позывной бойца, написанный по-русски — Аскольд, - отметил эксперт. - Все это вместе взятое указывает на участие в мероприятиях по освобождению Восточной Гуты бойцов частной военной кампании, известной как «ЧВК Вагнера», которая давно работает в Сирии».

Таким образом, «русские специалисты» принимали непосредственное участие в деэскалации конфликта в Восточной Гуте. Избежать гуманитарного коллапса в окрестностях сирийской столицы удалось лишь благодаря грамотно продуманной стратегии. После известия о создании единого террористического анклава, который призван препятствовать продвижению правительственных войск, союзные силы САР раскололи группировку на три отдельные района. При этом два из них (центральный и южный) решили сотрудничать с Дамаском, сдавшись в руки представителям российского координационного центра. В настоящий момент единственным очагом сопротивления является город Дума и его окрестности.

Несмотря на это, радикалы продолжают покидать Восточную Гуту. Специалисты ЦПВС уже провели эвакуацию радикалов из Харасты, теперь подобная операция проводится в Арбине, Замалке, Хаззе, Айн Тарме, Джобаре и других районах.

Во избежание последующих восстаний на территории Восточной Гуты сотрудники российской ЧВК проводят фильтрацию капитулировавших. Главная задача – отсортировать террористов от потенциальных сторонников Дамаска, не совершавших тяжелых преступлений против гражданских. Собственно, именно этим и занимаются бойцы ЧВК «Вагнер».

Члены ЧВК отделят боевиков запрещенной законом РФ террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам»* от тех, кто был против своей воли втянут в этот анклав и готов вернуться к мирной жизни. Конечно, большая часть захваченных исламистов будет отправлена в Идлиб, своеобразный оазис вооруженной оппозиции в САР, однако жители Восточной Гуты, наконец, смогут вздохнуть спокойно.

Бойцы ЧВК «Вагнер» играют одну из главных ролей в сирийской кампании. Российские добровольцы, в частности, оказывали непосредственную помощь сирийской армии в борьбе с запрещенной законом РФ террористической организации «Исламским государством»*.