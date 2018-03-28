Подразделения РХБ защиты ЮВО укрыли военные объекты на площади 5 кв. км в рамках лагерного сбора

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, провели тактические учения в рамках лагерного сбора.

В ходе учения военнослужащие провели мероприятия по локализации последствий техногенной катастрофы с отработкой вопросов дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

Также подразделения аэрозольного противодействия выполнили задачи по маскировке пункта управления и района дислокации войск с использованием новейших спецмашин ТДА-3 на базе автомобилей КамАЗ, которые накрыли густым слоем белого облака площадью в 5 кв. км. Войска, вооружение, военная техника и объекты военной инфраструктуры полевого лагеря оказались внутри облака и были полностью защищены от визуального и оптического обнаружения, как с земли, так и с воздуха.

В учениях приняло участие около 100 военнослужащих и было задействовано более 20 единиц специальной техники.