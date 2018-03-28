Пожар в «Зимней вишне» начался с детской комнаты

Очаг возгорания в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» находился в детской комнате, в так называемом сухом бассейне, заполненном поролоновыми кубиками. С них пламя перешло на веревочную сетку и канаты, по которым лазили дети, и добралось до потолка, а оттуда на стенку для скалолазания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Дерматиновая обшивка, призванная защитить детей от травмирования при возможных ударах о стены, быстро воспламенилась и, сгорая, разлеталась вокруг кусками. Мягкий пол, изготовленный из горючих материалов, загорелся моментально.

Распространению пламени способствовала исправно работающая вентиляция, создававшая воздушную тягу и переносившая дым в соседние помещения.

Таким образом огонь распространился на большую площадь, и в какой-то момент перегорела электропроводка. После этого автоматика «вырубила» свет в здании, и посетители горящего ТЦ оказались в темноте.