Пранкер Вольнов считает свой ролик «сатисфакцией» за Донбасс

Пранкер Евгений Вольнов в интервью Говорит Москва заявил, что знает жителей Кемерово, угрожавших украинцам, а его фейк о погибших кемеровчанах – «сатисфакция за Донбасс».

«Ваша страна уничтожает украинских граждан. Вы ждете от украинского гражданина, что он будет вам улыбаться? Я могу вам скинуть видео с кемеровчанином, который рассказывает, почему он приехал «убивать хохлов». Для меня это скорее сатисфакция. Может для вас это виртуально, но я потерял близких мне людей от российского оружия. И виноват в этом каждый гражданин России в равной мере», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Следком РФ завел уголовное дело на пранкера Вольнова.

Фото: соцсети