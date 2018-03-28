Путин поручил Медведеву «посмотреть» российские ТЦ

На состоявшемся 28 марта совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров проверить работу всех торгово-развлекательных центров страны и добиться обеспечения безопасности их посетителей.

Началось совещание с минуты молчания в память о погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», траур по которым объявлен с сегодняшнего дня в России, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Затем глава государства обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, сказав, что «нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода» и обеспечить их безопасность — но так, чтобы «это не приобрело характер какой-то кампанейщины».

Кроме того, Путин поручил кабмину «посмотреть на действующее законодательство», провести консультации с объединениями предпринимателей и «анализ имеющихся материалов», после чего, не меняя «правила, связанные с либерализацией в сфере экономики», «принять соответствующие решения».

«Действующая нормативная база дает возможность делать все для обеспечения безопасности людей. Надо посмотреть внимательнее», — сказал президент. Медведев ответил, что правительство проанализирует существующую нормативную базу и на основе этого анализа представит предложения. «Все посмотрим, Владимир Владимирович», — пообещал он.

Также президент РФ поручил оказать всем, кого коснулась кемеровская трагедия, необходимую помощь в полном объеме — если нужно, и дополнительно. «Краевые власти будут делать все необходимое, но если требуется помощь со стороны федерального центра, прошу вас обратить на это внимание и сделать все необходимое со стороны федерального правительства», — обратился Путин к премьер-министру.

Тот в ответ сообщил, что «ряд решений уже принят», однако кабмин посмотрит, что еще можно предпринять.