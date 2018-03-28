Путин распорядился найти чиновника, подписавшего акт проверки сгоревшей «Зимней вишни»

Владимир Путин распорядился найти чиновника, подписавшего акт проверки ТЦ «Зимняя вишня», составленного в 2016 г. Документ подкреплен подписью и пометкой «без замечаний». Вопрос был поднят на собрании следственного комитета во главе с Александром Бастрыкиным.

На встрече говорилось о процессе расследования трагедии и мерах по устранению ее последствий.

Президент сделал акцент на изученном им документе об осмотре здания. Пометка:«без замечаний» стала причиной нового витка расследования в деле.

Странно даже звучит: "без замечаний", — сказал Владимир Владимирович.

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