Рэпер Tyga рассказал, кто на самом деле является отцом дочери Кайли Дженнер

Кайли Дженнер и Tyga

Вскоре после рождения дочери 20-летней Кайли Дженнер и 25-летнего Трэвиса Скотта поклонники звезды задались вопросом, а на самом ли деле отцом ребенка является возлюбленный девушки? Сначала фанаты пары обеспокоились тем, что новоиспеченные родители не живут вместе да и вообще не спешат связывать себя узами брака. А затем, когда Кайли опубликовала фото дочери, ее и вовсе чуть ли не обвинили в измене — уж слишком подозрительным интернет-пользователям показался светлый цвет кожи малышки. Среди тех, кто мог бы на самом деле быть отцом ребенка, многие называли 28-летнего рэпера Tyga, бывшего возлюбленного Кайли. Однако он, до сих пор молчавший, на днях окончательно опроверг эти утверждения.

Я никогда ничего не говорил о чужом ребенке или семье и не намекал, что имею к этому отношение. И я никогда не сделаю этого. Пожалуйста, прекратите распространять эту ложную информацию и нападать на семьи. Я не имею к этому никакого отношения. Люди должны жить в мире,

— написал он.

Tyga и Кайли Дженнер

Как ранее сообщали инсайдеры, рэпер, узнав о беременности Кайли, хотел пройти тест на отцовство, так как полагал, что бывшая возлюбленная забеременела от него.

Tyga хочет сдать тест ДНК, потому что он действительно думает, что есть шанс, что это его ребенок,

— говорили инсайдеры.

Напомним, что Кайли Дженнер и Tyga расстались в апреле прошлого года, однако, как говорят источники, потом еще продолжали видеться в течение некоторого времени. У рэпера, к слову, есть ребенок от Блэк Чайны, бывшей возлюбленной брата Кайли Роба Кардашьяна.

Tyga и Кайли Дженнер