Росавиация сформировала маршрутную сеть полетов во время ЧМ-2018

Тема: Чемпионат мира по футболу 2018
Росавиация разработала маршрутную сеть регулярных авиарейсов между городами-организаторами во время чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Для обеспечения бесперебойного авиационного сообщения между городами-организаторами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в период его проведения Росавиация сформировала предварительную маршрутную сеть, состоящую из 55 направлений. Она связывает между собой все города, принимающие матчи международного футбольного турнира», — говорится в сообщении. Читайте по теме
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Единый график расписания рейсов российских авиакомпаний будет составлен с учетом расписания полетов в летний период этого года.
После того, как график будет сформирован, Росавиация проанализирует достаточность авиатранспортного обеспечения между городами-организаторами ЧМ с учетом дат проведения матчей.
При необходимости Росавиация может поручить авиакомпаниям увеличить количество рейсов.
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