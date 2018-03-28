Росавиация сформировала маршрутную сеть полетов во время ЧМ-2018

Тема: Чемпионат мира по футболу 2018

Росавиация разработала маршрутную сеть регулярных авиарейсов между городами-организаторами во время чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Для обеспечения бесперебойного авиационного сообщения между городами-организаторами Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в период его проведения Росавиация сформировала предварительную маршрутную сеть, состоящую из 55 направлений. Она связывает между собой все города, принимающие матчи международного футбольного турнира», — говорится в сообщении. Читайте по теме

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Единый график расписания рейсов российских авиакомпаний будет составлен с учетом расписания полетов в летний период этого года.

После того, как график будет сформирован, Росавиация проанализирует достаточность авиатранспортного обеспечения между городами-организаторами ЧМ с учетом дат проведения матчей.

При необходимости Росавиация может поручить авиакомпаниям увеличить количество рейсов.

Участие в программе перевозок подтвердили 17 авиакомпаний.

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