Россиянки Макарова и Веснина вышли в полуфинал теннисного турнира в Майами в парах

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в полуфинал парного разряда на теннисном турнире в Майами (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Россиянки, получившие первый номер посева на турнире, в матче 1/4 финала нанесли поражение Людмиле Киченок (Украина) и Алле Кудрявцевой (Россия) - 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Следующими соперницами Весниной и Макаровой станут Коко Вандевеге (США)/Эшли Барти (Австралия) или Надежда Киченок (Украина)/Анастасия Родионова (Австралия).