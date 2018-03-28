Российские дипломаты покидают Украину

В среду, 28 марта, 13 российских послов покидают Украину по требованию Киева. По информации ТАСС, сотрудники дипведомств РФ выполнят украинский ультиматум за 48 часов.

Послы могут уехать в Россию любым удобным способом. Украину можно покинуть поездом или самолетом через Минск или Прибалтику. Организованной отправки со стороны Киева не будет. Дипломатов вышлют из посольств в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.

В минувший понедельник украинский лидер Петр Порошенко заявил о высылке 13 российских послов. Решение принято в знак согласия с позицией британских партнеров Украины в связи с «делом Скрипаля».