«Российские элементы отступили»: Мэттис рассказал о столкновении США с РФ

На этой неделе российские военнослужащие в Сирии снова чуть не столкнулись с войсками США.

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что к востоку от реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор российские военные приблизились к позициям американских сил и поддерживаемым ими войскам сирийской оппозиции, однако боестолкновение удалось предотвратить.

Мэттис добавил: «Российские элементы подходили к более передовым позициям (США), слишком близко».

Глава Пентагона подчеркнул, что телефонный разговор между главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Джозефом Данфордом и его российским коллегой генералом Валерием Герасимовым разрядил обстановку.

Мэттис уточнил: «Российские элементы отступили. Мы тоже немного отошли».