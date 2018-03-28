С кем надо бороться на Украине

В Сети масса какой-то фантастической информации о поголовной бандеризации всего населения Украины, лютой ненависти к русским и готовности защищать правящий режим до последней капли крови. В этой информации много надуманного, далекого от действительности и направленного на дискредитацию оторванной части русского народа.

Еще более интересны заявления, что Украина России никак не нужна, что она — отрезанный ломоть и о ней можно забыть навсегда. Мне хочется задать таким обличителям вопрос: а как быть с исконно русской территорией и миллионами проживающих там русских людей? Именно русских! За эти годы их ментальность не изменилась! Насколько я помню, еще русские императоры говорили, что негоже разбрасываться русскими землями.

Поэтому, прежде чем делать выводы, надо уяснить причины, которые привели к такому состоянию Украину. Почему там господствует укронацистская идеология и кто реально подвержен этой заразе?

Для начала немного истории происхождения и эволюции укронацистской идеологии. На Украине действительно создано нацистское и русофобское государство. Правит им злобная, с комплексом неполноценности секта, представленная подконтрольным Западу олигархатом, продажными политиками и чиновниками и всякой шелупонью, набранной с улицы во время госпереворота.

Но, кроме этой так называемой «элиты», в стране есть и народ. Поэтому, говоря о носителях укронацизма и русофобии, надо четко разделять «элиту» и население. Это, как говорится, две большие разницы. «Элита» малочисленна, но именно она определяет политику государства и навязывает ее населению. Всю мишуру о величии укронации всерьез воспринимают только в Галиции, остальных она вообще мало трогает.

Идеология украинского национализма изначально была заложена в основу Украины. После развала Союза под лозунг «москали съели наше сало» большинство проголосовало за независимость. При этом голосовали не за украинскую нацию, как врут сейчас, а за «сало». Между прочим, Россия тогда первая проголосовала за независимость и за то, чтобы сбросить «гири» (республики СССР). На Украине никакого национального движения за независимость и близко не было, если и были какие-то группы маргиналов, так о них даже в Галиции мало кто знал.

Советской партноменклатуре для создания государства Украина и обоснования своей власти надо было доказать существование украинской нации. Поскольку, кроме коммунистической идеологии, у нее за душой ничего не было, она приняла в качестве государственной идеологию галицкого национализма, внедренную в самосознание галичан польско-австрийской пропагандой. Следует помнить, что эта идеология изначально создавалась и внедрялась Западом в своих интересах с целью разрушения русского единства.

Идеология украинства насаждалось не с помощью автоматов и принуждения, а медленно внедрялась в сознание и разъедала русское самосознание. Для этого использовалась вся мощь государственной машины массированной пропаганды, хорошо заточенная на искоренение исторического прошлого и отрицание русских корней.

Внедрять идеологию поручили маргинальным группам свихнувшихся националистов и части украинствующей интеллигенции. Это был серьезный промах: в жизни государства главенствующую роль начала играть не экономика, а идеология и стоящая за ней политика, которые постепенно и привели Украину к сегодняшнему плачевному состоянию.

На первых этапах бандеризацию общества не проводили, Бандеру и Шухевича пропагандировали, но навязывать не стремились. Для большинства населения, кроме Галиции, это были чужеродные фигуры и народ относился к ним равнодушно, своими героями их никогда не считал и не считает.

Явной русофобии также не проявлялось, только при Ющенко начали лепить из России образ врага под лозунгом «Украина — Антироссия». Всех принялись убеждать, что с Россией Украине не по пути, что у Украины нет русских корней и «украинцы» — это европейцы. Данную глупость начали серьезно пропагандировать. И в нее многие поверили.

Совместными усилиями националистов и правящей «элиты» галицкий национализм становился все более наглым и бесцеремонным в достижении своих целей, власть только потворствовала его усилению. Принимать радикальные черты он начал в период правления Ющенко и достиг своего апогея после совершения переворота 2014 года.

Так, от отстаивания интересов мифической «украинской нации» национализм перешел к этнической нетерпимости ко всему русскому и перерос в укронацизм — идеологию национального превосходства над всеми иными народами, переделывание русских в «украинцев», практику тотального подавления инакомыслия и применения любых форм насилия.

Параллельно с укронацистами один из кланов правящего режима под руководством Авакова для усиления своей власти вскормил фашистское движение «Азов», ставящее своей целью создание тоталитарного государства во главе с «белой расой» и полным подчинением всех культу вождя. Эти моральные уроды нашли опору среди низов и отбросов общества, с помощью которых запугивают и унижают население.

В итоге власть на Украине оказалась в руках группы индивидов, представляющих собой странный симбиоз из представителей олигархата, коррумпированного чиновничества и уличной укронацистской шпаны.

Государственная власть принадлежит олигархии, а идейная, идеологическая власть — неонацистам, которые, используя свое идеологическое доминирование, влияют на политику государства. Все это, естественно, происходит под руководством США, которые натравливают весь этот террариум единомышленников против России.

Украина за годы независимости пыталась реализовать себя сначала как бандеровский проект, потом — как европейский и наконец — как расистско-нацистский проект, судьба которого изначально предрешена. Все попытки создать из Украины антирусское государство терпят крах, и будущего у такого государства нет.

Для успешного продвижения укронацистских идей как воздух нужны были победы, а вместо них одни поражения. Все «достижения» режима хорошо известны: от краха экономики до гражданской войны и банд боевиков на улицах. Украина превращается в какой-то отстойник для человеческих отбросов и движется к полному развалу всего и вся. Побед у режима нет и, похоже, уже не будет.

Теперь на фоне всего происходящего на Украине давайте посмотрим, кто же действительно исповедует идеологию укронацизма и насколько ее поддерживает население Украины.

Истинно верующих в идеологию укронацизма и повторяющих, как мантру, мифы о величии «древних укров» очень мало. Насколько они верят в этот бред, сказать трудно, но отстаивать ее они будут до конца. Поддерживает эту идеологию и определенная часть экзальтированной интеллигенции, принявшая ее за безальтернативную догму, а также безголовая толпа люмпенов, от недомыслия считающая себя частью «великой нации».

Олигархии и чиновничеству эта идеология нужна только для удержания власти, в принципе им все равно, какая она, главное, чтобы были соблюдены их интересы. Основной массе населения, кроме Галиции, эта идеология искусственно навязана. Кому-то она близка, но подавляющему большинству она претит, так как противоречит национальному самосознанию.

Так что, несмотря на колоссальное давление, идеология укронацизма не стала на Украине массовой, носителем этой идеологии является незначительная часть населения, а остальные весьма далеки от идей укронацизма. Если бы этого придерживалось большинство, то Западу не пришлось бы устраивать два переворота в 2004 и 2014 годах и приводить к власти откровенных русофобов.

Заявления властей о том, что менталитет Украины за годы независимости изменился и стал проукраинским, не выдерживает никакой критики. Становление менталитета любого народа происходит веками и за каких-то двадцать с лишним лет он принципиально не мог измениться, поскольку основная масса населения — это русские по ментальности люди, оболваненные укронацистской пропагандой. Под воздействием такой же агрессивной контрпропаганды и при улучшении условий жизни все быстро забудут об «украинской нации» и вернутся к своему русскому самосознанию.

Следовательно, утверждать, что все население Украины заражено идеологией укронацизма, просто глупо, это далеко не так. Большого ума не надо, чтобы заявить, что на Украине проживает «20–30 миллионов криптобандеровцев». Тысячи восставших на Юго-Востоке весной 2014 против укронацистов доказали верность русскому единству! Да и непокоренный Донбасс еще не так давно был украинским, но теперь он исключительно русский! А особо буйные из «криптобандеровцев» уже по две «ходки» сделали в украинскую тюрьму за свои убеждения, не сломались и утверждают, что они русские.

Мне уже приходилось писать из тюрьмы: «Сжав зубы, Харьков молчит, но это затишье перед бурей». И такое можно сказать о многих городах Юго-Востока. Русский по своему менталитету народ, несмотря на все попытки ассимилировать его и сделать «украинцами», остался верен своим русским корням и пока молчит. Реальных возможностей изменить ситуацию в стране пока нет, поэтому и приходится терпеть.

Так что бороться надо не с зомбированным населением Украины, а с причиной, приведшей его к такому состоянию. То есть ликвидировать укронацистскую и русофобскую идеологию и отстранить от власти ее носителей.

Основная масса населения, несмотря на свою русскую ментальность, инертна. Поэтому сделать ее «критической» могут лишь пассионарные личности или бурные события, как это было в 2004 и 2014 годах. Все преобразования в обществе, между прочим, делает не народ, а наиболее активная его часть и пассионарии, берущие на себя инициативу, предлагающие новую идею и ведущие народ к ее реализации.

В украинском политическом террариуме нет сегодня сил, отстаивающих единство с Россией и способных противостоять нацистскому режиму. Силы, восставшие на Юго-Востоке в 2014 году, в основном разгромлены, значительная часть подвергнута репрессиям и уголовному преследованию, часть эмигрировала в Россию и на Донбасс.

Тем не менее пассионарных личностей внутри и вне Украины, готовых отстаивать русское единство, более чем достаточно, они не сломлены и вопрос времени, когда это будет объединено в единую силу. Не надо забывать, что теперь за спиной — непокоренный Донбасс, плацдарм для начала освобождения Украины. И не так далеко то время, по аналогии с Высоцким, когда «оттолкнувшись ногой от Донбасса, мы начнем возвращать наши пяди и крохи».

Идея построения укронацистского и русофобского государства на Украине терпит крах, а другой модели построения государства украинский политический террариум предложить не может. Украине, а возможно только уже ее части, нужна альтернатива антирусскому проекту, показавшему свою несостоятельность.

Необходим новый проект развития постукраинского общества. В этом проекте народ должен увидеть реальную перспективу создания общества, в котором будет обеспечена достойная жизнь его членам.

В российском медиапространстве ходит много всяких версий по этому поводу. Как красочно написал мне один блогер, преобладающей из них является «пусть небратья самоуничтожатся, а мы спляшем на их костях». Адепты этой концепции не понимают сути происходящих на Украине процессов.

Послушайте, вы на годы отстали от реальных событий! Какое «спасение» и какие «правительства»? Все это давно на политической свалке! Вы все еще продолжаете мыслить категориями проклятого на Украине Януковича! Из этой своры ни одного не допустили на Донбасс и весной 2014 всех вышвырнули с площадей восставшего Юго-Востока! Там давно правят бал другие люди, своей кровью и тюрьмами расплачивающиеся за свои убеждения!

Конечно, можно пойти по этому пути и ждать, когда все там «самоуничтожится». Но это какой-то живодерский проект по отношению к родному по крови и духу народу. Сторонникам сего не могу не напомнить хорошую русскую поговорку «Русские своих не бросают». К тому же для России потеря территории и населения Украины в геостратегическом плане чревата серьезными издержками, препятствующими возвращению мощи государства российского.

Не надо также забывать о разности сил противостояния: с одной стороны население, которому отказывается в поддержке и оно должно как бы самоосвободиться, с другой — режим, поддерживаемый всей мощью Запада, аппаратом государственного подавления и бандами на улицах.

А если серьезно, то это должен быть проект возвращения населения Украины в исторически обусловленное лоно русского цивилизационного пространства — в рамки Русского мира. В какой форме, частями или все сразу, не столь уж важно, это будет зависеть от конкретных обстоятельств. И не надо никого спасать, это дело рук проживающих на временно оккупированной «украми» территории Юго-Западной Руси, им надо просто помогать в меру сил и возможностей.

Любой проект по Украине должен быть направлен на устранение причин, способствующих приходу нацистов к власти. Необходимы совместные активные действия по переформатированию Украины, направленные на разрушение русофобского информационного купола над Украиной и консолидации всех сил и средств для борьбы с укронацистским режимом.

Не все может позволить себе в украинском вопросе и Россия, она может действовать только в рамках коридора возможностей, которые позволяют ей внутренние и внешние факторы. В рамках этих возможностей и стоит помогать, чтобы потом не догонять уходящий поезд.

В нашумевшем «Миропорядке-2018» президент отметил, что Россию как бы подводили к событиям 2014 года. Наверно, это так, мы реагировали на подготовленный Западом переворот и работали на их поле и по их правилам. Теперь всем нам надо формировать свою повестку, вытаскивать оппонентов на свое поле и играть по нашим правилам. Играть по чужим правилам все-таки не в стиле русского народа, он не из тех, кто может быть ведомым, он был и будет ведущим.

Надо не отталкивать население Украины, а возвращать его в свою семью. Процесс очищения Юго-Западной Руси от укронацистской заразы и возвращения в исторически обусловленное лоно будет трудным и длительным! Но он уже начался с возвращения Крыма и освобождения Донбасса, и он будет неуклонно продвигаться в глубь Украины.

Юрий Апухтин