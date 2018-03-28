Самолет S7 прервал взлёт в «Домодедово» из-за задымления на борту

Пассажирский самолет, готовившейся вылететь из Москвы в Новосибирск, задымился на взлетной полосе в «Домодедово», сообщает во вторник «Интерфакс».
По данным агентства, задымление произошло во время разгона самолета сначала в кабине пилота, а затем в салоне. В итоге было применено экстренное торможение, после чего все пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.
Службы аэропорта оперативно прибыли на место происшествия. Для эвакуированных из лайнера пассажиров был подан автобус.
Сообщается, что инцидент произошел с самолетом Boeing-737, который предположительно принадлежит авиакомпании «Глобус» (летает под брендом S7 Airlines).Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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