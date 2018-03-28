Саша Черно рассказала правду о своей прошлой жизни

Ну так вот, начну с самых первых дней жизни обо мне. Моя мать (если её можно таковой назвать) родила меня в 15 лет, и с 5 лет я жила с моей милой бабулей, которая воспитала меня как родную дочь. Худо-бедно, но жили. Работать приходилось с 15 лет, тк не хватало денег. Моя мать постоянно воровала деньги в нашей семье. Помимо меня было ещё трое детей, постоянно меняла мужиков и обманывала. Занималась мошенничеством, сидела несколько раз. С папой и его новой семьей у меня всегда были хорошие отношения. Своей семье финансово я помогаю по сей день. Училась я в школе номер 1.Не понимаю, почему когда я пришла в телевизор, моя так называемая мать опять разносит про меня разные слухи. О воровстве и тд. Зачем мне воровать, если у меня и так всё есть и даже больше? Непонятно только для чего? Я например, думала встретиться с ней и простить за всё. Но видимо, придётся жить так дальше. Матери-кукушки, никогда не бросайте своих детей. Мне, честно говоря, поднадоело, что обо мне постоянно говорят какую-то грязь. Никак не привыкну к медийной жизни. Так противно... Есть ли у меня долги? Да, есть. Я никогда не вру и всегда говорю всё как есть. Даже если у меня есть какая-то грязь в прошлой жизни. У кого её нет? Киньте в меня камнем, святые люди. Не верьте желтой прессе и грязным слухам.