Сборная Испании по футболу разгромила команду Аргентины в товарищеском матче

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сборная Испании по футболу на своем поле разгромила команду Аргентины в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, завершилась победой хозяев со счетом 6:1. Хет-трик сделал Иско (27-я, 52-я и 74-я минуты), еще по мячу забили Диего Коста (12), Тиаго Алькантара (55) и Яго Аспас (73). У аргентинцев отличился Николас Отаменди (39).

В матче не принимал участия лидер сборной Аргентины Лионель Месси. Перед игрой форвард почувствовал дискомфорт в мышцах ноги, и с целью не допустить травмы тренерский штаб не стал задействовать его в матче.

Обе сборные являются участницами чемпионата мира 2018 года в России. Испанцы сыграют в группе В со сборными Португалии, Марокко и Ирана, а аргентинцы встретятся в квартете D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.