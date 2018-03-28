Сербия направила боевые самолёты к Косово (ВИДЕО)

На границе оккупированного албанскими террористами Косово замечены боевые самолёты ВВС Сербии.

Кадры с полётом военной авиации сняли очевидцы.

«Сербские боевые самолёты на границе Косово», — пишут жители.

Несколько сербских самолетов заметили над пограничным посёлком Прешево. Возможно это были штурмовики Soko J-22 Orao или истребители МиГ, которые напугали местных албанцев, утверждающих, что не видели такого со времен последней войны. Албанцы называют действия сербской авиации провокацией.

Как ранее сообщала «Русская Весна», на днях в Косово албанцы в масках захватили сербского министра, президент страны пообещал ответить на эту агрессию.