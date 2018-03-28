Шон Пенн признался, что до сих пор очень любит Мадонну

Мадонна и Шон Пенн

Шон Пенн и Мадонна развелись в 1989 году, но нежные чувства актера к певице остались. Об этом он сам рассказал во время участия в "Позднем шоу со Стивеном Кольбером" (The Late Show with Stephen Colbert). Телеведущий спросил гостя, кого бы он предпочел: Мадонну или Бритни Спирс?

Ах, я очень люблю свою первую жену, — ответил Пенн.

Мадонна с приемными детьми и Шоном Пенном

Действительно, для Шона брак с поп-звездой, как и для нее, был первым. Они поженились в 1985 году и прожили вместе четыре года. Кстати, в 2016 году певица публично призналась, что до сих пор влюблена в Пенна и готова снова стать его женой, если он перечислит 150 тысяч долларов на благотворительность, которой она занимается. В том же году она повторно призналась ему в любви:

Шон, я люблю тебя, с тех пор как впервые увидела. Просто хочу, чтобы ты не курил так много сигарет, — во всеуслышание заявила Мадонна на благотворительном гала-вечере.

Мадонна

Шон Пенн