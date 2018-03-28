SIPRI: Больше всего оружия Украина экспортирует в Россию

Главным импортером украинского вооружения в 2013-2017 годах была Россия. Об этом говорится в материалах Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Так, за 2013-2017 годы Украина продала России оружия на 579 млн. На втором месте – Китай (485 млн), третье место у Таиланда (301 млн).

На четвертом месте по продажам – Индия (222 млн), на пятом – Венесуэла (145 млн).

В таблице об импорте оружия в Россию Украина тоже обозначена ключевым поставщиком. Италия за 2013-2017 годы продала России оружия на 45 млн, Турция – на 16 млн. Чехия – на 11 млн.

Ранее министр обороны Степан Полторак сообщил, что Украина сама может разрабатывать новейшее вооружение.

Фото: УНИАН