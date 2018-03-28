СК просит заочно арестовать украинского пранкера Вольнова

Тема: Пожар в торговом центре в Кемерове

Ходатайство Следственного комитета о заочном аресте украинского пранкера, который распространял ложную информацию о количестве погибших при пожаре в кемеровском торговом центре, поступило в Басманный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь Юнона Царева, передаёт ТАСС. Читайте по теме

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«Материалы следствия с просьбой о заочном аресте в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова (известного в Интернете как пранкер Евгений Вольнов. — Прим.ред.) поступили в суд», — сообщила Царева.

В среду Следственный комитет возбудил дело против Вольнова. Он публично распространял слухи о сотнях жертв пожара в Кемерове. Он вёл стрим на Youtube «Угораем с Кемерово», обзванивал морги и советовал готовить места для сотен трупов. Позже эту ложную информацию распространили украинские СМИ и российские блогеры.

В результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», по предварительным данным, погибли 64 человека, среди них 41 ребёнок.

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В Кемерове нашли останки всех погибших при пожаре

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