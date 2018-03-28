Скандал: Украина подтвердила, что северокорейские ракеты содержат детали, произведенные на «Южмаше», — эксперт ООН

Украина подтвердила, что двигатели на северокорейских межконтинентальных баллистических ракетах содержат детали, произведенные на днепропетровском предприятии «Южмаш».

Об этом заявил эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику .

Он напомнил, что в прошлом году в СМИ была опубликована информация о том, что двигатели для северокорейских МБР имеют элементы советских двигателей РД-250, производимых украинским «Южмашем».

«Группа экспертов ООН занималась изучением незаконной деятельности, связанной не только с развитием ракетно-ядерной программы, но и деятельностью, но и вопросами, связанными с запретом на осуществление любой деятельности в области вооружений… В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы», — сказал он.

Группа экспертов санкционного комитета по КНДР следит за выполнением резолюций, принятых в отношении Северной Кореи. Мандат работы группы экспертов продлен СБ ООН до 24 апреля 2019 года. Согласно распространённому СБ ООН документу, эксперты должны представить комитету по санкциям итоговый доклад, содержащий выводы и рекомендации, не позднее 1 февраля 2019 года.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в августе 2017 года New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на экспертный анализ Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана утверждается, что Северная Корея смогла провести успешные испытания межконтинентальных ракет, способных долететь до США, благодаря получению через черный рынок ракетных двигателей, изготовленных на Украине.