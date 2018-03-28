Скончался известный конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников

В Ижевске 27 марта на 77-м году жизни скончался Виктор Михайлович Калашников, ведущий конструктор концерна «Калашников», кандидат технических наук, конструктор стрелкового оружия.

Виктор Калашников — сын легендарного и известного на весь мир Михаила Тимофеевича Калашникова. Он пошёл по стопам отца и посвятил всю всою жизнь разработке нового оружия.

Виктор Михайлович Калашников родился 16 июля 1942 года, после окончания школы учился в Ижевском механическом институте. Впоследствии занимал должность в отделе Главного конструкторского бюро, занимающегося разработкой новых изделий Ижевского машзавода.

Под руководством Калашникова — младшего были разработаны новые виды вооружения, такие как «Бизон-2» и «Витязь-СН». Виктор Калашников разработал уникальную блокировку для карабина марки «Медведь-3».

Конструктор имеет множество наград за свой труд.