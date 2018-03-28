Скончался Олег Анофриев

На 88-м году жизни умер актер и певец Олег Анофриев, передает RT.

«Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел», — подтвердил актер и телеведущий Александр Олешко.

Зять артиста Сергей подтвердил данную информацию ТАСС: «Папа скончался сегодня в 12:45. Он болел плюс возраст».

Напомним, Анофриев известен по таким фильмам, как «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара Капуцинов» и других. Всего он сыграл более 60 ролей.