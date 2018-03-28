Скончался участник популярной корейской группы 100% Со Мин Ву

В воскресенье, 25 марта, скончался 33 летний лидер популярной в Южной Корее группы 100% Со Мин Ву. Певца нашли мертвым в его доме в Сеуле. Официальной причины смерти пока нет, но самой вероятной медики называют остановку сердца.



Шумных похорон не намечается, хотя Корейские группы пользуются особой популярностью как на родине артистов, так и за ее границами. «Его семья, члены группы, а также все артисты потрясены случившимся и скорбят после этих неожиданных и грустных новостей. Похороны Со Мин Ву пройдут в тихой обстановке в кругу родных и близких,» — заявили представители певца

Поклонников группы глубоко тронула данная новость. После происшествия социальные сети наполнились сообщениями от фанатов Со Мина, которые почтили его память. «Со Мин Ву — мой наставник по жизни. Он бросил все ради группы. Слов не хватит, чтобы сказать, как он велик, прекрасен, заботлив и талантлив. Со Мин Ву — мой король. Люблю тебя,» пишет одна из поклонниц в социальной сети твиттер.



Южнокорейская мужская группа «100%» образовалась в 2012 году в составе семи участников — Seo Min-woo, Ким Рок-Хайан, Ким Чен-Йонг, Jo Jong-hwan, Jang Hyuk-jin, Woo Chang-bum, Lee Sang-hun. Дебют талантливые парни совершили в сентябре 2012 под руководством TOP Media. Они выпустили первый сингл-альбом We, 100%, таким образом заявляя о себе всему миру. В 2014 году лидер группы Со Мин Ву покинул коллектив, чтобы отправиться на обязательную военную службу. Помимо музыкальной деятельности, парень развивал актерское мастерство.

Такая ранняя кончина от остановки сердца удивила каждого, хотя некоторые не отрицают давление со стороны продюсеров. Звезды кей-попа жестко контролируются попечителями. Начинать карьеру в корейской индустрии музыки достаточно сложно, ведь артистам приходятся сидеть на жестких диетах, отказаться от романтических отношений (чтобы фаната не ревновали) и отказаться от мобильной связи. Из-за таких жестких условий некоторые артисты впадают в депрессию.



Плодом такого контроля стала и кончина другого корейского артиста. В декабре СМИ сообщили о смерти солиста k-pop-группы SHINee Кима Джона Хена. Музыканту было всего 27 лет. Медики приехали в съемную квартиру артиста после звонка сестры Джонхена в службу спасения. Его срочно госпитализировали, но спасти участника группы не удалось. Сестра музыканта также сообщала, что тот мог покончить жизнь самоубийством. Подтверждением слов сестры стала записка, которую тот оставил перед кончиной. «Пожалуйста, отпусти меня. Скажи мне, что я все сделал хорошо. Это мои последние слова,» — говорится в сообщении.