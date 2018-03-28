Скотленд-Ярд: Скрипали впервые подверглись воздействию «Новичка» у себя дома

В Скотленд-Ярде в результате криминалистического и научного исследования пришли к выводу, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества в своём доме.

Специалисты выявили самую высокую концентрацию отравляющего вещества на входной двери. Следы вещества были найдены и в ряде других мест в Солсбери, однако в более низкой концентрации.

В британской полиции добавили, что расследование инцидента продолжается и может занять несколько месяцев.

4 марта бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в сквере в британском городе Солсбери.

Британские власти, не предъявляя доказательств, заявили, что бывшего шпиона отравили якобы разработанным в РФ нервно-паралитическим веществом, принадлежащим к классу «Новичок». Москва категорически отвергает все обвинения.

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