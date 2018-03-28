СКР завел дело на украинского пранкера

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского гражданина Никиты Кувикова — видеоблогера и пранкера, использующего в интернете псевдоним «Евгений Вольнов». Ему вменяют возбуждение ненависти или вражды по ст. 282 УК РФ, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кувиков во время пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» звонил в городские морги и, представляясь сотрудником экстренных служб, сообщал работникам, что к ним привезут сотни тел погибших. Предполагается, что этот «розыгрыш» стал причиной распространения в соцсетях информации о том, что жертв ЧП на самом деле намного больше, нежели сообщало МЧС.

Пранкер «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию», говорится в сообщении СКР.

По словам Петренко, следствие намерено подать в суд ходатайство о заочном аресте Кувикова и объявить украинца в розыск.