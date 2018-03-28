Современные методы проведения топографической съемки участка в Москве

Специалисты отмечают, что топографическая съемка участка, пользующаяся спросом на территории Москвы и всей России, представляет собой целый ряд полевых, а затем и камеральных работ. Главная их задача заключается в получении точных данных, описывающих характеристики участка, на котором впоследствии будут проводиться строительные мероприятия.

Вся полученная информация и выводы уполномоченных специалистов последствие вносятся в топографический план. На сегодняшний день топосъемка земельного участка в Москве проводится на первоначальном этапе практически во всех геодезических изысканиях. Более того, речь идет о наиболее востребованной процедуре.

Самые распространенные методы проведения топографической съемки:

аэрофотосъемка;

наземная;

космическая (спутниковая).

Последний представленный выше способ проведения топографических работ предусматривает использование спутников. Он смело может считаться наиболее современным и прогрессивным методом, который гарантирует самые точные результаты исследований.

Наземная топосъемка

Именно наземные услуги топографической съемки в Московской области на сегодняшний день являются наиболее распространенными. Речь идет о высокоэффективном комплексе работ, которые проводятся на местности, выбранной для застройки. Для составления топографического плана и карты исследования проводятся и в камеральных условиях. Полученные данные позволяют создать цифровые модели района будущего строительства.

На сегодняшний день используются различные приборы, позволяющие проводить детальную съемку местности. При этом топографическая съемка для получения разрешения на строительство гарантирует максимально точные результаты измерений.

Аэрофотосъемка

Данный способ проведения съемки оптимально подходит для наиболее значительных территорий. Проблема заключается в том, что данный метод становится возможным лишь в безоблачную погоду. Вопрос о том, сколько стоит топографическая съемка земельного участка с воздуха, необходимо задавать уполномоченным специалистам. В каждом случае цена может быть разной в зависимости от параметров местности и сложности проведения работ.

Процесс фотографирования в данном случае происходит с высоты в несколько сотен метров. Предварительно автопилот помогает входить самолету в рабочую зону. С учетом использования сложной техники, потенциальным потребителям необходимо заранее побеспокоиться о том, где заказать топографическую съемку земельного участка с помощью данного метода.