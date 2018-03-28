Татьяна Пищева о воздействии политических событий на поведение обычного человека

Мы все живем в определенном политическом контексте. Политика является средой, в которой развивается личность. Политические события оказывают влияние на то, что мы думаем, и на то, что мы делаем.Влияние это происходит как напрямую, например, когда человек оказывается в эпицентре политического скандала, так и опосредованно, формируя предпосылки поведения человека.Главный вопрос: что происходит с человеком под влиянием этих событий? Как меняется его личность, поведение и жизнь в целом?Во-первых, политика в целом и отдельные политические события в частности влияют на социализацию человека, в ходе которой формируются определенные поведенческие паттерны (или образцы поведения). Например, привычка ходить на выборы и голосовать у старшего поколения сформировалась под влиянием советской избирательной системы. Девальвация рубля приучила людей вкладывать деньги в недвижимость, вещи и валюту.При социализации формируются определенные личностные структуры, которые отличают людей одной эпохи от другой. Исследования, которые мы проводили на кафедре социологии и психологии политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, зафиксировали сильные ценностные различия между представителями разных поколений. Под влиянием, в первую очередь, политических событий происходит трансформация ценностей, идеалов. Люди, становление которых проходило в эпоху перестройки, сильно отличаются от тех, кто родился и вырос в более поздний период. А то, как воспринимает жизнь современная молодежь, кардинально отличается от представлений их бабушек и дедушек. Меняется отношение к политике, восприятие власти и закона.Во-вторых, текущие политические события становятся стимулами, которые активируют уже сформированные в нашем сознании паттерны. Пример – исчезающие с прилавков соль, сахар, крупы, когда обостряется политическая ситуация.У представителей разных стран и культур, живущих в разных информационных полях, будут разные поведенческие реакции. У меня всегда в голове с трудом укладывались картинки 4-5 летних детей из Афганистана, которые играют настоящим оружием вместо плюшевых мишек и машинок! А для них это такая же реальность, как для других игры в принцесс или человека-паука. Поймут ли эти дети друг друга, когда вырастут?Во многом этим определяются и многие политические конфликты. Например, проблемы с мигрантами в Европе. Это не только столкновение разных религий и культур, это еще и столкновение людей с разным отношением к жизни. И определяется это, в том числе, теми политическими событиями, которые люди переживали в процессе социализации.В-третьих, мы реагируем не на само событие, а на то, как оно отражается в нашем сознании, на его образ. И этот образ далеко не всегда соответствует самому событию.Одно и то же событие, например, присоединение Крыма к России, одними воспринимается как захват Россией чужой территории, а другими – как свободное волеизъявление крымчан или защита Россией своего народа.Огромную роль в этом будут играть личностные особенности, специфика социализации, влияние окружения, источники информации и, конечно, СМИ.Ключевым фактором при восприятии того или иного события является своеобразная избирательность: мы видим далеко не все, а только то, что соответствует нашим ценностям, представлениям, целям и т.д.Что в результате? Какие-то факты пропадают из нашей картины мира, а выводы, мнения формируются на основании той части информации, которая в нашем сознании остается.Еще одним важным фактором является контекст, в котором событие воспринимается. Например, в ситуации террористической угрозы люди на выборах склонны отдавать предпочтение «силовикам», а в сложной экономической ситуации – «хозяйственникам».Впрочем, контекст часто является предметом манипуляций. Вспомним 1996 год. В ситуации постоянно ухудшающейся экономической ситуации, роста преступности и коррупции, снижения уровня жизни рядовых россиян победа слабеющего Б.Н. Ельцина на выборах была бы сомнительна. Но контекст выборов изменился. Благодаря активной пропаганде в СМИ, граждане выбирали между тоталитаризмом и демократией. Хотя этот контекст был явно вымышленным.Таким образом, поведение человека определяется отражением события в его сознании.Нельзя списывать со счетов и то, что события сильно влияют и на настроение людей, их социальную и политическую активность. Например, появление компромата на основного кандидата на выборах может снизить явку. А ситуация, когда есть реальное противостояние кандидатов, и на кон поставлены серьезные вопросы, наоборот повышает интерес к выборам и положительно влияет на явку.