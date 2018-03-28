Типы климатических камер

Возможно ли искусственно создать климат, идентичный натуральному? – Прогресс не стоит на месте, и люди научились моделировать агрессивное воздействие окружающей среды с помощью такого устройства, как климатическая камера, которая представляет собой агрегат, внутри которого воспроизводятся требуемые условия естественной среды - влажность, тепло и холод. Используются климатические камеры в научно-исследовательских учреждениях, в авиационной, автомобильной, оборонной промышленности и прочих отраслях. Логично предположить, что в условиях повышенных и пониженных температур, а также влажности, изделия стареют гораздо быстрее. Сократить длительность полного цикла испытаний можно с помощью климатических камер.

Как же выглядит и из чего состоит такая камера? На боковой стене расположен щит, в нем находится электронный механизм агрегата. Есть также парогенератор и охлаждающая система – важнейшие составляющие этого устройства. Собственно, само место, где располагается испытуемое оборудование, оно оснащено окном, в которое можно наблюдать за ходом испытания. Обязательным элементом является запорный механизм, предотвращающий самопроизвольное открывание устройства. Благодаря надежным креплениям заданная температура и влажность в камере не изменяется, а ведь это немаловажно для получения точных показателей испытания.

Климатические камеры разделяются на несколько типов. Наиболее распространенные – это тепло, влага, холод, тепло/холод, холод/тепло/влага. Более широкий ассортимент представлен на сайте http://climats-tec.ru/.

Рассмотрим вкратце каждый тип климатической камеры.

Камера, позволяющая испытать оборудование на предмет воздействия температуры, именуемая также термокамера, используется для оборудования, чувствительного к резким перепадам температур. В такой камере проводятся исследования при максимально низких и максимально высоких температурах.

Камера испытания влажностью предназначена, как не трудно догадаться, для испытаний в условиях различной степени влажности.

Камера для испытаний с быстрой сменой температурного режима используется при испытаниях в условиях резкого перепада температуры – термоудара. Такая камера в состоянии почти моментально перевести испытуемое оборудование, например, из обычной комнатной температуры, в условия пониженной или же повышенной температуры.

Камера соляного тумана предназначена для проведения испытаний на стойкость оборудования к соляному туману.

Камера с вибростендом позволяет провести испытание оборудования на предмет воздействия на него вертикальной или горизонтальной вибрации.