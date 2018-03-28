Тулеев: В Кемерово были попытки стравить людей

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев записал видеообращение, в котором заявил, что есть силы, которые пытаются посеять рознь среди людей.

По его словам, жители Кемерово «всё знают» о происшествии в торговом центре «Зимняя вишня», но «определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей» и «нажиться на чужом горе».

«Соответственно страшно просто раскачивают ситуацию… Посмотрите, Украина — телефонный этот хулиган во всю мощь обзванивает наши морги, говорит, что, вот, примите, и чуть ли не заявляет, что число погибших составило уже 600-700 человек… Работают ведь официальные органы, МЧС, и вам официально доложили», — сказал Тулеев.

Ранее сообщалось, что «Зимнюю вишню» после пожара сняли с квадрокоптера.

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