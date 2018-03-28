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Ученые: длительное применение антибиотиков чревато скорой смертью


Добавлено: 28 мар 2018 в 06:49, Категория: В мире
Ученые: длительное применение антибиотиков чревато скорой смертью
Ученые склонны к теории о том, что длительный прием антибиотиков может быть связан с риском преждевременной смерти от разных болезней. К таким результатам специалисты пришли после восьмилетнего наблюдения за пациентами.

Антибиотики сами по себе очень полезные медицинские препараты, но только принимать их нужно с умом и тогда, когда это действительно необходимо. Ученые решили провести исследование и доказать, что эта категория медпрепаратов может быть использована действительно при грамотном назначении. Результаты, которые получили специалисты, не оставили сомнений в этом. Хотя официально исследование пока не закончено. В процессе своей работы эксперты провели наблюдение за более тремя тысячами женщин, принимающими антибиотики определенное время.
Сроки были установлены четкими гранями. С 2014 по 2012 год ученые активно анализировали ситуацию. Оказалось, что те добровольцы, которые принимали более 15 дней антибиотики, умирали раньше от заболеваний хронического характера. Особенно касалось это сердечно-сосудистых недугов. Поэтому исследователи рекомендуют относиться к этому лекарству осторожно.

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Добавлено: 28 мар 2018 в 06:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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