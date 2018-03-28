Украина хочет заключить с РФ новый договор о дружбе

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире радио «Новое время» в среду предложила заключить договор о дружбе с Россией «на новых основаниях».

«Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами. Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х», — сказала дипломат.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин на заседании парламентского комитета объявил о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией и подготовке предложений по выходу страны из органов СНГ. Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу примет президент Пётр Порошенко.

Однако первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что Киев не намерен разрывать это соглашение. а, напротив, «требовать от российской стороны выполнения всех его положений».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан в 1997 году. Документ ратифицирован украинским парламентом.

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