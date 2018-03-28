Управляющие компании не смогут быть посредниками при оплате за услуги ЖКХ

Управляющие компании больше не понадобятся для того, чтобы через них жильцы многоквартирных домов оплачивали ЖКХ-услуги, это можно будет делать напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО).

Эти поправки в законодательство предложили председатель думского Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и её первый зампред Павел Качаев. Госдума законопроект уже приняла, и 28 марта его планирует рассмотреть Совет Федерации.

Сейчас управляющие компании являются посредниками по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и ресурсоснабжающими организациями. При этом они не получают какого-либо вознаграждения за подобные услуги, а ответственность несут. Зачастую управляющим компаниям даже приходится искать дополнительные средства для покрытия расходов собственников. В итоге компании терпят убытки, становятся банкротами, а РСО вообще могут отказаться от договора с управляющей компанией в одностороннем порядке из-за задолженности.

Если закон будет принят, то правительству ещё предстоит разработать методические рекомендации по размеру платы за содержание жилого помещения для собственников, которые вовремя не выбрали способ управления многоквартирным домом. Кроме того, должен быть установлен размер платы за содержание жилого помещения и порядок определения предельных индексов её изменения.

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