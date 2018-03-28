Услуги грузчиков: дилетанты vs профессионалы.

Погрузка разгрузка различных грузов занимает много времени и является трудоемкой и объемной работой. Только профессионалы могут аккуратно и быстро решить эту задачу, для этого созданы специализированные фирмы. В кратчайший срок и времени специалисты могут выгрузить или загрузить вагоны, контейнеры, фуры, провести такелажные работы, квартирный, офисный или дачный переезд, перевозка мебели, доставка груза по Москве.

Если в большинстве случаев железнодорожный транспорт приходит по времени, то доставка вещей фурами зависит от множества причин, которые могут затормозить прибытие груза. Поэтому клиенты стараются заказывать грузчиков для погрузки – разгрузки в тот момент, когда груз прибыл в конечный пункт. Рабочие не могут сразу приехать, на проезд до места нужно время. В крупном городе, таком как Москва, средний расчет на дорогу берется 2-3 часа. В связи с этим фура стоит и ждет, когда ее разгрузят, получается не запланированный простой.

Лучше всего заблаговременно оставить заявку, рассчитать примерное время прибытия транспорта, поддерживать связь. Тогда можно заранее спланировать, без простоя фур, организовать их погрузку и разгрузку. Для полного удобства наших клиентов работы могут проводиться, в любое время суток. Грузчики работают без праздников и выходных, что гарантирует в удобное вам время проводить оговоренные услуги. Упаковать товар можно различными способами мы можем предложить скотч, воздушно – пузырчатую пленку, стрейч – пленку, коробки, ящики. Технические средства, которые будут использоваться при погрузке - выгрузке оснащены многими видами такелажной оснастки, ремни крепления, оборудованием по подъему груза.

У специализированной фирмы есть специалисты, разработанные методы работ. Поэтому все работы с погрузкой и разгрузкой будут провидиться на высоком уровне. Клиенты сэкономят время, груз не повредится, качественная укладка приведет к тому, что товар придет к конечному потребителю невредимым при перевозке. Качественное крепление, материалы для упаковки, оборудование, позволит сделать перевозку безопасной для всех видов загружаемого груза.

Выбор за вами, доверять свой груз дилетантам или профессионалам, которые сделают свою работу качественно и в срок. Все сотрудники имеют высшую квалификацию и официально устроены, несут материальную ответственность за груз.

Наша фирма имеет большой опыт работ в этом сегменте, поэтому мы можем предложить небольшую цену за услуги. Что позволит вам сэкономить много денежных средств.

Компания "ЭкстраПереезд".