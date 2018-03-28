В Белоруссии приспущены флаги в знак скорби и солидарности с Россией

Тема: Пожар в торговом центре в Кемерове

В Белоруссии в знак скорби и солидарности с Россией в связи с трагедией в Кемерове приспущены сегодня государственные флаги и отменены развлекательные программы в телеэфире. Такое поручение дал президент Александр Лукашенко, информирует агентство БЕЛТА.

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«По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко в стране 28 марта будут приспущены государственные флаги над госучреждениями. В эфире республиканских и региональных СМИ отменяется трансляция развлекательных программ. Рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий в общественных местах», — говорится в сообщении.

Ранее президент потребовал проверить до 1 апреля все торговые и развлекательные центры, другие места массовых скоплений людей — кинотеатры, жилые и офисные здания. «У меня просьба и поручение вам: жесточайшим образом наказывать, если только увидите где-то какие-то недоработки, которые могут повлечь тяжелые последствия для людей и особенно для детей», — поставил задачу руководителям МВД и МЧС Александр Лукашенко.

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