В духе фильма "Ла-Ла Ленд": Дима Билан снимает новый клип с Ксенией Сухиновой

Ксения Сухинова и Дима Билан
Два дня назад Дима Билан и Ксения Сухинова заинтриговали своих подписчиков, выложив фото с солнечного Кипра в своих Instagram-аккаунтах.
Прилетела в теплое, солнечное местечко для мегапроекта,
— написала модель.
Билан, впрочем, причину своего приезда на остров скрывать не стал и дал понять, что вскоре его поклонники увидят новый видеоклип.
Кипр, мы на месте! Впереди чудесные съемочные дни! Будем стараться, чтобы вам понравилось,
— рассказал певец.
Больше, правда, ни от музыканта, ни от модели новых фотографий мы не увидели. Но папарацци не дремлют! Сегодня пару засняли танцующей на улице Лимассола. Что интересно, одеты Билан и Сухинова были в духе фильма "Ла-Ла Ленд" (La La Land): Ксения танцевала в желтом платье (совсем как героиня Эммы Стоун), а Дима Билан — в стильном синем костюме (герой Райана Гослинга тоже отдавал предпочтение классике). А танцевальные движения, которые демонстрировали певец и модель, очень напоминали те, что мы видели в музыкальной ленте.
Судя по снимкам, новый клип певца обещает быть летним и жизнерадостным, и хочется верить, что финал у него будет счастливее, чем у фильма, которым он вдохновлен. Кстати, в прошлом году Сухинова и Билан уже работали вместе над клипом "Держи", который певец презентовал в августе. Станет ли новый ролик продолжением предыдущего (его снимали в солнечной Португалии), узнаем, надеемся, в ближайшее время.