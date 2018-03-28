В духе фильма "Ла-Ла Ленд": Дима Билан снимает новый клип с Ксенией Сухиновой

Ксения Сухинова и Дима Билан

Два дня назад Дима Билан и Ксения Сухинова заинтриговали своих подписчиков, выложив фото с солнечного Кипра в своих Instagram-аккаунтах.

Прилетела в теплое, солнечное местечко для мегапроекта,

— написала модель.

Ксения Сухинова

Билан, впрочем, причину своего приезда на остров скрывать не стал и дал понять, что вскоре его поклонники увидят новый видеоклип.

Кипр, мы на месте! Впереди чудесные съемочные дни! Будем стараться, чтобы вам понравилось,

— рассказал певец.

Дима Билан

Больше, правда, ни от музыканта, ни от модели новых фотографий мы не увидели. Но папарацци не дремлют! Сегодня пару засняли танцующей на улице Лимассола. Что интересно, одеты Билан и Сухинова были в духе фильма "Ла-Ла Ленд" (La La Land): Ксения танцевала в желтом платье (совсем как героиня Эммы Стоун), а Дима Билан — в стильном синем костюме (герой Райана Гослинга тоже отдавал предпочтение классике). А танцевальные движения, которые демонстрировали певец и модель, очень напоминали те, что мы видели в музыкальной ленте.

Дима Билан и Ксения Сухинова

Эмма Стоун и Райан Гослинг в фильме "Ла-Ла Ленд"

Судя по снимкам, новый клип певца обещает быть летним и жизнерадостным, и хочется верить, что финал у него будет счастливее, чем у фильма, которым он вдохновлен. Кстати, в прошлом году Сухинова и Билан уже работали вместе над клипом "Держи", который певец презентовал в августе. Станет ли новый ролик продолжением предыдущего (его снимали в солнечной Португалии), узнаем, надеемся, в ближайшее время.

Ксения Сухинова и Дима БиланЭмма Стоун и Райан Гослинг в фильме "Ла-Ла Ленд"