В Госдуме отклонили закон о регистрации в соцсетях по паспорту

Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей не поддержал законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту, передает ТАСС. Указанный комитет Государственной Думы назначен соисполнителем по этой законодательной инициативе, а профильную работу с проектом ведет комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Авторы документа — депутаты от «Единой России» Виталий Милонов и Михаил Бугера — предложили ограничить доступ пользователей в соцсети, сделав обязательным условием регистрации аккаунтов предъявление удостоверения личности «в электронной форме».

Соответственно, детям младше 14 лет пришлось бы предоставлять письменное согласие родителей или опекунов на регистрацию в соцсетях, а также удостоверения личности этих взрослых и документальное подтверждение их опекунства над несовершеннолетним.

Кроме того, в законопроекте прописано еще одно требование к процедуре регистрации — согласие пользователя на обработку его персональных данных.

Также авторы инициативы предлагали внести соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях, чтобы привлекать к ответственности администраторов соцсетей за несоблюдение правил регистрации пользователей и штрафовать — физлиц на 3—5 тысячи рублей, должностных лиц на 30-50 тысяч рублей, а юридических лиц — на 0,8—1 млн рублей.

Милонов и Бугера утверждают, что такие меры позволят «решить проблемы так называемых фейковых аккаунтов» и эффективно предупреждать правонарушения со стороны действующих в интернете злоумышленников.