В Кемерово прощаются с погибшими в пожаре

Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» проходит в Кемерово.

Церемония прощания с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном Ратибором прошла в зале муниципального предприятия «Спецбюро».

На церемонии присутствовали супруга Антона, ее родственники и друзья. Они сообщили, что погибших кремируют.

Как ожидается, траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПрощание с Антоном и Ратибором Мухиными

Всего в среду в Кемерово простятся с 13 жертвами пожара, их похоронят на четырех городских кладбищах — Кировском, Солонечном, Центральном № 2 и Центральном № 5. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея № 7 — брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.